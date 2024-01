"Evaldo Coragem" foi morto pela polícia em Juazeiro/BA

Eles fazem parte de uma facção que tem origem paulista.

Três criminosos que pertenciam a uma facção paulista foram mortos em uma operação conjunta entre as polícias da Bahia e Ceará, em Juazeiro, na manhã desta quinta-feira (18). Evaldo Batista Ferreira, o "Evaldo Coragem", líder de uma organização criminosa no estado do Ceará, estava com dois comparsas quando foi localizado.





Evaldo estava foragido do Ceará e o governo havia divulgado a recompensa de R$ 8 mil para localizá-lo.





Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ações de inteligência apontaram para a possibilidade do criminoso estar escondido no Povoado de Tomé.





Ele fugiu do Ceará com o intuito de ampliar a atuação da facção paulista. Além de recrutar novos associados, o criminoso pretendia também explodir agências bancárias no sertão nordestino, com o objetivo de angariar recursos, segundo a SSP.





Ele foi encontrado pela polícia na zona rural de Juazeiro. Na tentativa de prisão houve confronto e o trio ficou ferido. Segundo a SSP, os homens foram socorridos, mas não resistiram.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 380, duas espingardas calibres 12 e 20, carregadores, munições e R$ 30 mil em espécie.





Participaram dessa operação, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) Bahia e Ceará, além da Cipe Caatinga, da DPF de Juazeiro, do COPPM, do CPME e da PCCE.





As ações de inteligência das forças continuam, para identificar outros integrantes da mesma facção que era liderada por Evaldo.





