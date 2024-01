GOVERNO LULA: Viagens custam mais do que prevenção a desastres

Mesmo com regiões do Brasil novamente debaixo d’água, o governo Lula (PT) gastou mais dinheiro público, em 2023, bancando viagens do presidente, assessores, servidores e “convidados especiais”, do que com investimento em ações de proteção e defesa civil. O Portal da Transparência aponta: o governo bateu recorde e gastou R$1,73 bilhão com viagens. Ações para enfrentar tragédias receberam: R$1,05 bilhão.





O montante que o governo Lula 3 investiu em ações que protegeriam contra o impacto das chuvas representa 60% dos gastos com viagens.





Na farra das viagens, o pagador de impostos arcou com R$1,03 bilhão só com diárias. Outros R$691 milhões foram gastos com passagens.





Engrossam o caldo da gastança viagens esbanjadoras como a de Lula e Janja a Nova Iorque (setembro). Foram R$7,3 milhões por cinco dias.





Cláudio Humberto, Diário do Poder