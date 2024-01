Mulher faz festa de aniversário para bode de estimação com direito a bolo, docinho e churrasco

Com direito a bolo e até churrasco, um bode ganhou uma festa de aniversário, em Remígio, no Brejo da Paraíba. Chamado de Luck, o animal celebrou seu primeiro ano de vida ao lado de sua tutora, amigos e vizinhos.





Marinalva Dionízio, agricultora de 40 anos e tutora do animal, contou ao G1, que decidiu comemorar o aniversário de 1 ano de Luck, pois não sabia se ele iria sobreviver.





O bode Luck foi rejeitado por sua mãe quando era pequeno, e chegou a casa de Marinalva precisando de carinho e cuidados especiais. Foi isso que Marinalva fez assim que adotou o animal.





"Ele chegou muito pequenininho nas minhas mãos, foi rejeitado pela mãe. Eu pensei que ele não ia escapar de tão pequeno, mas fui cuidando com dedicação, dando leite a ele na mamadeira, depois ele começou a comer capim e milho, e hoje se tornou um grande rapazinho que já fez um aninho de idade", disse a tutora.





Luck é bastante conhecido na região mora, já que sua tutora costuma sair para passear o bode de estimação pelo bairro.





Além de Luck, Marinalva tem mais 3 gatos e uma cadela, e conta que todos convivem muito bem juntos. De acordo com a agricultora, o bode se relaciona muito bem com todas as pessoas, nunca atacou ninguém e faz suas necessidades no canto que foi ensinado.





A festa do bode foi bastante animada, reunindo muitos amigos e vizinhos, com direito a bolo, docinhos e até um churrasco para comemorar, mas sem carne de bode.





Foram servidos para os convidados um pernil, 3 galinhas de capoeiras, um prato típico da região, e uma cerveja bem gelada. Tudo isso para comemorar o primeiro ano de vida do bode Luck, muito querido na região.





