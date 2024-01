Avô mata neta de 13 anos e comete suicídio logo após em cidade no Ceará

Nesta sexta-feira (26). Um homem assassinou a própria neta, uma adolescente de 13 anos, em Quixadá, interior do Ceará.





O suspeito tirou a própria vida logo em seguida, de acordo com informações de um delegado da Polícia Civil local. A jovem foi atacada com golpes de faca, sendo socorrida, mas chegou sem vida ao hospital.





Conforme o G1 Ceará, o crime ocorreu na Avenida Edvardes Mendes de Carvalho, no Bairro Campo Velho. As identidades da vítima e do suspeito não foram divulgadas.





