PM perde a vida durante discussão acalorada e luta corporal com esposa

O Cabo da Polícia Militar, Walber Diego Coene, de 37 anos, perdeu a vida na madrugada deste sábado (27) após ser atingido por um tiro em sua residência no bairro Morada da Serra, em Cuiabá.





Segundo informações da Polícia Civil, durante a madrugada, uma discussão acalorada entre o policial e sua esposa evoluiu para uma luta corporal, culminando no disparo acidental da arma, que atingiu o ombro direito do militar.





A equipe de plantão da delegacia de homicídios foi chamada para atender à ocorrência por volta de 01h da manhã, encontrando o policial caído no quintal de sua casa. Apesar dos esforços da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Walber foi declarado morto no local.





Familiares informaram à delegacia de homicídios que o policial enfrentava problemas de ordem psicológica e possuía um pedido de afastamento do trabalho pendente. A Polícia Civil conduzirá uma investigação para esclarecer os detalhes dessa trágica ocorrência.





(Folha do Estado)