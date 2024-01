PM inicia Operação Escudo para capturar assassino do soldado Marcelo Augusto em SP

O soldado Marcelo Augusto da Silva, 28 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (26) na interligação da rodovia Anchieta-Imigrantes, localizada em Cubatão, na Baixada Santista. A a morte do soldado, Polícia Militar de SP anunciou o início da Operação Escudo na região do litoral sul paulista, visando identificar e capturar os responsáveis pelo assassinato do policial.





Equipes de inteligência das polícias Civil e Militar foram deslocadas para a região, com o propósito de investigar os detalhes do incidente e colaborar na identificação dos criminosos. Em comunicado, foi revelado que Marcelo desempenhava suas funções na Operação Verão, em Praia Grande, e estava retornando para sua residência, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 2h30, quando foi alvejado. Ele conduzia uma motocicleta, e a arma do PM não foi localizada, podendo ter sido objeto de roubo.





Conforme informações da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), o caso foi oficialmente registrado como homicídio na Delegacia de Cubatão, não sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que a moto da vítima não foi subtraída.





O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, compartilhou em sua conta na rede social X o início da operação nas proximidades do ataque ao soldado Silva.





“Nossos serviços de inteligência das polícias já estão trabalhando para identificar os criminosos que mataram o Soldado Marcelo Augusto da Silva, em Cubatão. Estamos realizando saturação nas imediações do crime. Isso não ficará impune. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu Derrite.





Há uma semana, na quinta-feira (18), a soldado Sabrina Freire Romão Franklin, 30 anos, também vítima de um ataque enquanto pilotava uma moto, foi assassinada por criminosos na estrada Ecoturística de Parelheiros, na zona sul da capital.





(Gazeta Brasil)