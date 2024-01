Oportunidade Única: Casa à venda em Sobral

À procura do lar perfeito para a sua família? Apresentamos uma oportunidade única no melhor bairro de sobral, o Morada dos Ventos. Esta encantadora casa oferece o conforto que sua família merece, três quartos espaçosos, sendo duas suítes. Com 110 metros quadrados de área construída, você desfrutará da comodidade de duas vagas de garagem e as possibilidades de lazer com um amplo terreno de 10 x 25 metros.





O espaço adicional permite a construção de um deck e piscina, proporcionando momentos relaxantes com um jardim de inverno e uma cozinha ampla em mármore preto para toda a família. Localizada em um dos bairros mais desejados, a Morada dos Ventos, esta casa é o lugar ideal para criar memórias duradouras.





Não perca a chance de garantir esse pedaço de paraíso para chamar de lar. Agende sua visita agora e descubra todas as vantagens dessa incrível propriedade.