PRESO EM PACATUBA, ACUSADO DE PARTICIPAÇÃO NO HOMICÍDIO DO RADIALISTA GLAYDSON CARVALHO, EM CAMOCIM

Fim da impunidade! Preso hoje(23), em Pacatuba/CE, Batista Dentista, acusado da morte do radialista Gleydson Carvalho, ocorrida em Camocim/CE, em 2015, que se encontrava foragido.





Batista Dentista é tio do prefeito de Senador Sá, Bel Júnior, e do ex-prefeito de Martinópole, James Bel. Agora, João Batista Pereira da Silva, o Batista Dentista, já denunciado pelo MP do Ceará por homicídio qualificado e organização criminosa, responderá pelo assassinato do radialista Gleydson Carvalho.





CN7