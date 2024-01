Sargento da PM foi morto com 10 tiros em MT, diz laudo

Testemunhas informaram que dois homens em Renault Sandero atiraram contra o sargento, que estava de folga e não conseguiu se defender. Os criminosos fugiram e ainda não foram encontrados.





A motivação do crime ainda é desconhecida.





O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Mendes, informou que equipes do Bope e Rotam já estão na região à caça dos suspeitos.





Equipes da Força Tática também auxiliam nas buscas durante o patrulhamento feito na cidade e em Alto Garças, vizinha. Em cooperação com a Polícia Civil, que investiga o caso, a Sesp está oferecendo suporte necessário para o êxito na busca dos criminosos.





Por fim, o coronel informou que o policial militar Fernando Augustinho, comandante regional de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), está à frente da ação das buscas dos suspeitos.





Em nota, o governo do Estado lamentou a morte do policial e disse desejar forças para os familiares e amigos. Leia a nota na íntegra.





O Governo de Mato Grosso lamenta a morte do sargento da Polícia Militar Djalma Aparecido da Silva, de 47 anos, na tarde desta segunda-feira (22), em Pedra Preta.





Djalma atuava na Polícia Militar desde 2003 e, atualmente, estava lotado em Alto Garças. Ele foi assassinado a tiros enquanto fazia caminhada em Pedra Preta, onde morava, com a família.





A Polícia Militar realiza uma ação para localizar o autor do homicídio e a Polícia Civil investiga o crime, em busca da prisão do suspeito.





"É com muita tristeza que eu e a primeira-dama Virginia Mendes recebemos a notícia do assassinato do sargento Djalma, de uma forma covarde. Por isso, as nossas forças de segurança estão empenhadas em solucionar esse caso, para que quem cometeu o crime seja punido. Pedimos que Deus console os corações dos familiares e amigos neste momento de perda e dor", lamentou o governador Mauro Mendes.





O velório do sargento Djalma é realizado na Câmara Municipal de Pedra Preta e o sepultamento está previsto para as 16h30, no cemitério municipal da cidade".





(Folha do Estado)