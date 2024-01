“Queriam sumir com meu corpo”, diz Moraes em entrevista ao O Globo

Em uma entrevista ao jornal O Globo, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, revelou, sem apresentar provas, detalhes sobre supostos planos de “golpistas” referentes ao dia 8 de janeiro de 2023. Segundo Moraes, havia três cenários planejados para ele, envolvendo prisão e enforcamento. “O primeiro [plano] previa que as Forças Especiais [do Exército] me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia”, relatou o ministro. Ele continuou: “No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio.” Além disso, “o terceiro defendia a ideia de que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes”, detalhou Moraes.





Ele informou que um inquérito está em andamento para investigar o suposto planejamento dessas ações, incluindo a participação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A agência estaria monitorando os movimentos do ministro como preparação para uma eventual prisão. Moraes destacou que, embora sua segurança pessoal não tenha sido alterada desde que se tornou secretário de Segurança Pública de São Paulo em 2014, as medidas de proteção para sua família foram reforçadas.





(Hora Brasília)