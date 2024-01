REPÓRTER desabafa diante da falta de combustível para helicóptero perseguir bandidos que mataram PM em Ubajara (vídeo)

O repórter do Sobral Online diante da morte do PM sd Granjeiro ocorrida neste domingo no município de Ubajara (Ce), desabafou quando da cobertura do lamentável caso. Conforme informação que ele obteve o helicóptero da CIOPAER solicitado para perseguir os bandidos não tinha combustível. O soldado era amigo do repórter. Assista trecho do vídeo.





CÁ PRA NÓS: Merece uma nota oficial do Estado com total transparência em respeito aos profissionais de segurança e a sociedade cearense. Espaço aberto.





Via Blog do César Wagner