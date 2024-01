Alexandre de Moraes fecha acordo com Anatel para acelerar bloqueio de sites durante eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob a liderança do ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu uma colaboração estratégica com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entidade vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), conforme apuração da revista Veja.





O objetivo principal da parceria é criar um canal eficiente para o bloqueio imediato de sites com conteúdo ilícito, incluindo fake news, especialmente durante o período eleitoral. Atualmente, ordens judiciais para a retirada de conteúdos do ar são transmitidas à Anatel por meio de um oficial de Justiça, processo que demanda tempo e permite a exposição prolongada do material infrator. A proposta agora é estabelecer uma comunicação praticamente instantânea.





O acordo assinado entre o TSE e a Anatel visa facilitar o cumprimento célere de decisões judiciais relacionadas ao bloqueio imediato de sites com conteúdo criminoso em tempo real. Com o avanço da inteligência artificial, as autoridades eleitorais buscam aprimorar os mecanismos de combate a informações falsas e manipulações nas redes durante as eleições municipais deste ano, em que brasileiros de todos os estados votarão para escolher vereadores e prefeitos.





(Gazeta Brasil)