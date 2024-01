RN: advogada executada com cliente postou foto de dentro da delegacia

Momentos antes de ser assassinada a tiros, a advogada Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, publicou uma imagem de dentro da delegacia no município de Santo Antônio, na região do agreste do Rio Grande do Norte. Ela foi morta junto com o cliente Janielson Nunes de Lima, de 25, conhecido como “Gordinho da Batata”, na tarde desta terça-feira (30/1).





O duplo assassinato aconteceu a cerca de 600 metros da delegacia, logo após eles saírem do local. Janielson havia prestado depoimento na unidade policial, pois era investigado pelo homicídio de um vaqueiro, ocorrido no domingo (28/1).





A imagem escurecida, compartilhada por Brenda, mostra os pés de duas pessoas e a localização em “Delegacia de Polícia Civil”, acompanhada da legenda: “A sociedade e a sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no ‘disse me disse'”.









Luto oficial





Brenda havia recebido sua carteira de registro na OAB, como advogada, em 2022. A entidade anunciou luto oficial de três dias.





“A OAB do Rio Grande do Norte, a OAB nacional e a advocacia não sossegarão enquanto não houver a necessária punição aos culpados por tal gesto. Nós não podemos aceitar que a violência tome conta do nosso dia a dia. A nossa sociedade precisa reagir, e a advocacia é absolutamente interessada que isso aconteça”, afirmou o presidente da OAB no RN, Aldo Medeiros.









Liberado após depoimento





Segundo a Polícia Civil, Gordinho da Batata era investigado como um dos suspeitos do assassinato do vaqueiro João Victor Bento da Costa, de 19, durante uma vaquejada, no último domingo. O suspeito foi detido pela Polícia Militar na cidade de Arez, nesta terça, e acabou conduzido até a Delegacia de Santo Antônio, que fica distante cerca de 30 quilômetros.





O suspeito foi liberado, por não existir mandado de prisão contra ele nem flagrante, explicou a Polícia Civil. No entanto, após deixar a delegacia, ele e a advogada foram assassinados dentro de um carro.





O veículo em que estavam foi atingido por diversos tiros e, na sequência, colidiu com um ônibus. Os dois morreram na hora, e os autores fugiram.





