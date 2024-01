Mulher é morta em Fortaleza pelo companheiro ao tentar ir embora de casa

Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio companheiro quando tentava sair da casa onde eles moravam, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira, 31. A vítima de 44 anos era representante comercial.





Conforme O POVO apurou, um educador físico de 48 anos foi preso em flagrante. Ele teria confessado o crime aos policiais. Os agentes de segurança encontraram a faca usada na ação criminosa, o homem também estava sujo de sangue.





O filho do casal, de 11 anos, estava dentro do carro. O pai teria colocado a criança no automóvel com fones de ouvido no intuito de o menino não ouvir a mãe gritando por ajuda. Depois de sair do carro e ver a mãe esfaqueada, o garoto fugiu pedindo socorro, de acordo com uma fonte da segurança pública.





O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o órgão confirmou a prisão em flagrante do suspeito e a condução dele à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Fortaleza.





As identificações da vítima e do preso não são divulgadas para preservar a identidade da criança.





O POVO