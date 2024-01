SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR DONA VANUSA NASCIMENTO DA FROTA

Dona Vanusa Nascimento da Frota, 50 anos, residente na zona rural de Moraújo, na localidade de Timbaúba, está precisando da nossa ajuda. Ela está com ruptura maciça no manguito rotador com lesões transfixastes nos tendões.

Ele precisa fazer o tratamento urgente e está sem condições financeiras e precisa de ajuda, quem puder ajudá-la com qualquer valor (PIX: nascielefrota225@gmail.com) ou com o tratamento médico, basta entrar em contato com o telefone (88) 98234.9459.



"Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: 'Há maior felicidade em dar do que em receber "

ATOS DOS APÓSTOLOS 20:35