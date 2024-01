TRAGÉDIA: Jovem de 14 anos morre esmagado por trator no Piauí

O jovem Fabrício da Silva Almeida, 14, morreu esmagado por um trator na manhã desta quarta-feira, dia 24, no Povoado do Barro, na zona rural do município de Santana do Piauí, a 302 km de Teresina.





Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava como passageiro em um trator agrícola quando o condutor perdeu o controle do veículo que capotou ao passar por uma árvore e caiu em uma ribanceira em Socorro do Piauí.





“Nós fomos acionados e, ao chegarmos ao local, confirmamos o acidente. O garoto estava abaixo de um dos pneus e quando chegamos ele já estava em óbito, ao que parece, foi instantâneo”, informou o Cabo Adeilton, da Polícia Militar do Piauí.





Outros dois jovens que estavam no trator sofreram ferimentos leves – o corpo da vítima fatal foi removido com o trabalho do Corpo de Bombeiros. O local passou por perícia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.





