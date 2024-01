VEJA lista dos Estados mais seguros do Brasil. Ceará na rabeira

Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil para se viver, conforme apontado no ranking do anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil©. O relatório baseia-se em dados do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





O ranking foi elaborado com base na taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes de cada estado. Para calcular o índice, foi realizada a análise e o tratamento estatístico dos laudos de mais de 1,5 milhões de óbitos ocorridos em 2022 em todos os municípios do Brasil. Os dados são do Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil©.





Confira a taxa de segurança de cada um dos estados do Brasil