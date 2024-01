Vereador é preso em flagrante suspeito de homicídio no interior do Ceará

Um vereador de Choró foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (29), suspeito de matar um homem em Quixadá, ambos municípios no interior do Ceará. O parlamentar de 39 anos foi identificado como Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, conhecido como Neto Carneiro (PL).





O assassinato aconteceu na manhã desta segunda em um posto de combustíveis no Bairro Cohab, em Quixadá. A vítima tinha 36 anos. Horas depois, o vereador e mais três suspeitos (dois homens e um adolescente) foram capturados. Duas pistolas e 23 munições foram apreendidas com o grupo. O g1 tentou localizar a defesa do vereador, mas não conseguiu até a última atualização desta reportagem.





Além do vereador, os homens foram identificados como Carlos Henrique da Silva Flor, de 30 anos, com antecedentes criminais por roubo a pessoa e tráfico de drogas; e Francisco Felipe de Lima Nascimento, de 21 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo.





Os três adultos foram autuados em flagrante por homicídio doloso. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime. Agora, o grupo está à disposição da Justiça.





Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Quixadá. A Secretaria informou que imagens de videomonitoramento ajudaram a equipe policial a identificar que o carro usado no homicídio era o mesmo do grupo apreendido.





O presidente da Câmara Municipal de Choró também foi procurado, mas disse que a Casa só irá se pronunciar após posicionamento oficial dos órgãos de segurança.





Fonte: G1