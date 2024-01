“Judiciário e Executivo estão alinhados contra Bolsonaro”

A devassa empreendida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, contra aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em absoluta harmonia com os interesses do atual governo, de acordo com a análise de Márcio Coimbra, que preside o Instituto Monitor da Democracia, em Brasília (DF). O órgão se debruça sobre o respeito dispensado aos valores democráticos nos países.





– O movimento parece inexorável. Muitos políticos serão processados, condenados e, alguns, colocados na cadeia. Só daqui a alguns anos será possível saber se todas as acusações apresentadas neste momento são bem fundamentadas – observou.





Márcio atribui a caçada do Judiciário a uma política de vingança a políticos e apoiadores do governo Bolsonaro, que formam a oposição ao governo Lula.





Reiteradas operações que miram políticos de direita têm como objetivo alijar aliados do ex-presidente da cena política, de acordo com Coimbra.





– Essas operações são mais um passo no esforço para fazer o expurgo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.





O presidente do Instituto Monitor da Democracia, considerando as recentes operações que devassaram os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), disse que “a democracia brasileira ainda não passou pelo processo de aperfeiçoamento necessário para que sejam evitados movimentos de ‘vendetta’ (vingança) política como o atual e outros que já foram vistos no passado recente”.





(Pleno News)