VEXAME: Aeroporto de Sobral ficou em último lugar no Nordeste em movimentação de passageiros

A cidade de Sobral tem a 18ª população desse rol de 42 municípios, porém teve o pior resultado da amostra.

Sobral, que possui mais de 200 mil habitantes movimentou ínfimos 143 passageiros, atrás de Iguatu-CE (188), Crateús (221), Cajazeiras-PB (377), Patos-PB (1.844). Todas as cidades são menores em população que Sobral.





Dessa forma, por que o movimento recente de Mossoró-RN, por exemplo, dá mostras de que a cidade possui um grande potencial aéreo e o aeroporto de Sobral “não vingou” após quase 1 ano de início de voos comerciais?





Por que uma cidade como Parnaíba, menor que Sobral, tem conseguido movimentar muito mais passageiros que a cidade cearense?





A ociosidade do Aeroporto de Sobral é o exemplo mais evidente da falta de ações concretas de Prefeitura e Governo do Estado em captar voos comerciais relevantes para a cidade. A Infraero, que acabou de receber a gestão do equipamento, poderá ser incluída no rol de responsáveis caso não mude esse jogo em 2024.





Dia 27 de fevereiro próximo fará um ano que o Aeroporto de Sobral recebeu seu primeiro voo comercial. Em 2023, porém, o resultado é tão ruim que é como se não houvesse voos comerciais. Os R$ 70 milhões investidos pelo estado até aqui não serviram de nada.





Informações: Igor Pires (DN)

Foto TV Verdes Mares