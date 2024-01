Dona Edite de 89 anos procura por seus irmãos que não vê há 74 anos

Dona Maria Edite acredita que seus irmãos moram em Russas ou Quixeré.

Maria Edite de Sousa de 89 anos, nascida em 5 de maio de 1935 na cidade de Russas/CE, procura por seus quatro irmãos que não vê há 74 anos. Dona Edite é a filha mais velha dos seis filhos de Manoel Evaristo de Sousa e Raimunda Águida de Jesus. Seus avós materno são: Vital Simplício Mendes e Maria Idalina Mendes.





Os quatro irmãos que dona Maria Edite procura são duas mulheres e dois homens. As mulheres: Marinete Evaristo de Souza e Maria Aparecida Evaristo de Souza conhecida como Baixinha. Os homens: João Evaristo de Souza e Francisco Evaristo de Souza, conhecido como Fransquim.





De acordo com a família os quatro irmãos estariam morando em Quixeré. Na década de 30 a família saiu de Russas e foi morar na localidade de Poço dos Barros município de Morada Nova, onde faleceram a mãe e um dos irmãos de dona Edite, o José Evaristo de Sousa. Na época seus pais com os irmãos voltaram para Russas e dona Edite veio para Sobral com seu esposo na década de 50.





Dona Edite que atualmente mora na rua Antônio Genésio de Vasconcelos em Forquilha, a 30 quilômetros de Sobral, é mãe de sete filhos e, de acordo com a família, são tantos netos e bisnetos que ninguém tem a quantidade certa, mas se aproxima de 230 entre netos e bisnetos.





Dona Edite faz um apelo a quem conhecer alguns de seus irmãos para entrar em contato com a família através do número 85 9.99743706 e falar com sua neta Marinete Domingos. “Quem tiver notícias dos meus irmãos em Russas ou Quixeré entre contato com a gente, pois já fazem muitos anos e não tenho notícias de nenhum”, disse dona Edite.





A Marinete Domingos (neta) disse que é o sonho de sua vó e que sempre pediu a todos para ajudá-la a encontrar seus irmãos.





Por Edwalcyr Santos