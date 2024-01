Veja lista dos carros mais econômicos que não pagam IPVA em 2024

O início de cada ano costuma trazer consigo a carga de diversas obrigações tributárias, incluindo o IPTU e o conhecido IPVA. Entretanto, no estado de São Paulo, veículos com mais de 20 anos estão isentos do pagamento deste último imposto. Com isso em mente, apresentamos uma lista com 10 carros econômicos que usufruem dessa isenção em 2024.





De acordo com informações fornecidas pelo Mobiauto, veículos enquadrados nessa categoria podem proporcionar alívio financeiro aos proprietários, economizando tanto em combustível quanto no pagamento do IPVA.





A lista elaborada pelo site destaca alguns modelos que desfrutarão da isenção de tributos em 2024, contribuindo para uma economia significativa. Entre os carros econômicos isentos de IPVA este ano, estão:





Chevrolet Corsa 1.0 2004: Consumo de 8,6 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada;

Volkswagen Gol City 1.0 2004: Consumo de 8,8 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada;

Fiat Palio 1.0 MPI Fire 2003: Consumo de 8,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada;

Fiat Uno 1.0 Mille Fire 2003: Consumo de 10 km/l na cidade e 17 km/l na estrada;

Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 2004: Consumo de 11 km/l na cidade e 15 km/l na estrada;

Renault Clio 1.0 RL 8V 2003: Consumo de 14,7 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade;

Ford KA 1.0 GL Image 2003: Consumo de 9,2 km/l na cidade e 15 km/l na estrada;

Honda Fit LXL 1.4 8V AT 2004: Consumo de 15 km/l na estrada e 11,8 km/l na cidade;

Fiat Siena Fire 1.0 2003: Consumo de 8,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada;

Volkswagen Fox 1.0 Mi City 2004: Consumo na cidade de 7,8/10,1 km/l e na estrada de 12,4/16,1 km/l (etanol/gasolina).

Investir em um veículo mais econômico ou aproveitar a isenção do IPVA são fatores a serem considerados ao analisar essa lista. Além dos benefícios imediatos, esses carros possuem boa reputação no mercado, tornando-se opções interessantes para quem busca praticidade e economia no trânsito urbano em 2024.