PSB confirma filiação de Cid Gomes para 4 de fevereiro

O PSB do Ceará confirmou nesta sexta-feira, (26), a filiação do senador Cid Gomes para o dia 4 de fevereiro, na Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), no anexo da Assembleia Legislativa do Estado.





Na ocasião, serão filiados prefeitos e vereadores cearenses. O ato deve contar com a presença do governador Elmano Freitas (PT), do senador Camilo Santana (PT) e lideranças do interior. O Partido Socialista Brasileiro deve apoiar a candidatura do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Fortaleza.





A maioria dos prefeitos e deputados pedetistas do Ceará está com Cid e o acompanharão na nova sigla.





O PSB no Ceará é hoje comandado pelo ex-deputado Eudoro Santana, que é também pai do ministro da Educação Camilo Santana. Além do PSB, eram avaliados pelo grupo cidista o PT e o Podemos.





Nem todos os aliados de Cid migram para a mesma sigla que ele e o restante do grupo: o deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, se filiou ao PT, assim como sete outros parlamentares do grupo.





