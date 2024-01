O momento foi capturado por um observador atento que narrou: "Aqui é VG".





A cena, registrada em plena luz do dia, mostra a mulher equilibrando habilmente a moto enquanto alimenta carinhosamente seu bebê. Aparentemente, a fome do pequeno não esperou o semáforo abrir, e a mãe, com uma serenidade surpreendente, decidiu resolver a situação ali mesmo, no meio do tráfego caótico.