Dinheiro a receber: confira 6 pagamentos pendentes que você pode ter direito

Dentro do montante esquecido, mais de R$ 6 bilhões pertencem a mais de 40 milhões de brasileiros, representando uma oportunidade significativa para muitas pessoas. A plataforma não se restringe apenas a valores atuais; ela oferece a oportunidade de verificar quantias relacionadas a indivíduos falecidos, acessíveis a herdeiros, testamenteiros, inventariantes ou representantes legais.









Consultando e resgatando o dinheiro a receber: o passo a passo essencial









1. Acesse a plataforma de Valores a Receber

2. Clique em “Consulte valores a receber”;

3. Preencha os campos com seus dados;

4. Clique em “Consultar” e verifique os resultados;

5. Se valores estiverem disponíveis, clique em “Acessar o SVR”. Certifique-se de ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro para entrar no SVR.





Lembre-se de observar a data fornecida pelo Sistema de Valores a Receber; essa data representa um agendamento para consulta e transferência dos valores. O agendamento segue a data de nascimento do solicitante ou, no caso de empresas, a data de criação da companhia. Na data agendada, acesse novamente o site para verificar o valor disponível e solicitar a transferência.





No entanto, se por acaso perder a data do agendamento, é possível solicitar um novo acesso no site, que informará uma nova data para retorno ao sistema.





Outras fontes de dinheiro a receber: explorando oportunidades esquecidas





Além dos valores a receber, há diversas outras fontes para garantir um dinheiro extra neste ano novo. Mais de 400 mil brasileiros podem reaver perdas na poupança causadas por planos econômicos nos governos Collor e Sarney, podendo alcançar até R$ 100 mil.





Assim, algumas outras oportunidades incluem resgatar o crédito da nota fiscal com CPF registrado, além do resgate do PIS/Pasep, restituição do Imposto de Renda e o saque-aniversário do FGTS.





Esteja atento às oportunidades disponíveis e não deixe de explorar as fontes de receita que podem transformar seu 2024 financeiramente. Portanto, acesse o site do Banco Central, consulte os valores a receber e descubra se você é um dos milhões de brasileiros com dinheiro esquecido à espera de resgate. A sorte pode sorrir para você neste novo ano!





Com informações de Seu Crédito Digital