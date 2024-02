Alerta laranja para 13 estados: Ciclone subtropical intensifica risco de inundações e quedas de árvores

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja nesta quarta-feira (14), destacando o perigo iminente em 13 estados do Brasil. O aviso, que teve início às 9h20 do dia 14 e permanecerá em vigor até as 3h de quinta-feira (15), abrange áreas no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.





A classificação laranja indica condições meteorológicas críticas, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Os riscos associados incluem cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.





Para essas regiões sob alerta laranja, o Inmet emitiu orientações importantes:





Evitar abrigar-se debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, sempre que possível;

Buscar informações adicionais junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alguns estados também estão sob alerta amarelo (perigo potencial), totalizando 17 unidades federativas: Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O alerta amarelo indica situações meteorológicas com potencial perigoso, exigindo cuidado especial em atividades sujeitas a riscos meteorológicos.





Ciclone Subtropical Previsto para os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo





Além dos alertas, o Inmet reportou a formação de um ciclone subtropical em alto-mar, a sudeste de Arraial do Cabo (RJ), com trajetória prevista para leste e, posteriormente, para sul/sudoeste, a partir da noite desta quarta-feira (14).





O fenômeno deverá ocasionar fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo até a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com maior impacto previsto na Costa Verde, incluindo os municípios de Angra dos Reis e Paraty.





A Marinha do Brasil, em colaboração com o Centro de Hidrografia da Marinha, o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), confirmou a previsão.





Persistindo as condições atmosféricas e intensificando-se os ventos, o ciclone pode ser classificado como tempestade subtropical, podendo gerar ventos de até 83 km/h no entorno do ciclone, principalmente nos setores sul e sudeste, até a noite da próxima terça-feira (20).





(Gazeta Brasil)

Foto: Daniel Castellano/SMCS