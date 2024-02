Caminhão do Cidadão realizará emissão de documentos em Tamboril; confira os serviços

O Caminhão do Cidadão segue levando serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional e registro civil para pessoas em situação de vulnerabilidade social de Tamboril, nos Sertões de Crateús. Entre 15 e 17 de fevereiro, as unidades móveis atenderão 70 moradores por dia, por ordem de chegada.





Entre os serviços ofertados, gratuitamente, estão emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional, do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais, e orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira do Trabalho e Proteção Social (CTPS digital). Os atendimentos ocorrem das 8h às 17h, na Escola Antônio Mota Filho.





A ação é fruto de articulação do Deputado Jeová Mota junto ao Governo do Estado.