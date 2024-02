Eleitores têm 3 meses para tirar primeira via do título ou regularizar cadastro; veja passo a passo

O prazo final para tirar a primeira via do título de eleitor ou regularizar o cadastro eleitoral para as eleições de 2024 é 8 de maio. A data limite foi definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e visa garantir que todos os brasileiros aptos a votar estejam em dia com a Justiça Eleitoral.



Após o dia 8 de maio, não será mais possível realizar nenhuma alteração no cadastro eleitoral, incluindo: Tirar primeira via do título;

Transferir o título de eleitor;

Regularizar pendências como ausências em eleições anteriores;

Alterar dados cadastrais como nome, endereço ou foto. Para evitar filas e problemas na véspera do prazo final, o TSE recomenda que os eleitores regularizem sua situação o quanto antes. O processo pode ser feito de forma online, através do site do TSE, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.

Veja o passo a passo para tirar a primeira via do título de eleitor online: Acesse o site do TSE: https://www.tse.jus.br/

Clique em “Título de Eleitor” e depois em “Solicitar 1ª via”.

Preencha o formulário com seus dados pessoais.

Digite o número do seu CPF e o código de segurança da imagem.

Escolha um local para retirar o título de eleitor.

Imprima o comprovante de solicitação. Veja o passo a passo para regularizar o título de eleitor online:

Acesse o site do TSE: https://www.tse.jus.br/

Clique em “Título de Eleitor” e depois em “Regularizar pendências”.

Digite o número do seu título de eleitor e o código de segurança da imagem.

