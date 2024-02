Homem é preso por atropelar a ex-companheira que tentava impedir que ele levasse veículo

Uma mulher foi atropelada pelo ex-namorado após subir no capô do carro para evitar que o veículo fosse levado pelo homem durante uma discussão do casal, no Bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Testemunhas filmaram a cena, que aconteceu na última segunda-feira (12).



Os vídeos mostram o momento que a vítima estava agarrada ao capô do veículo, enquanto o homem assume a direção. Logo em seguida, o suspeito acelerou o carro e partiu mesmo com a mulher pendurada. A vítima então se desequilibrou e caiu no asfalto. Ela ficou com ferimentos no corpo.

O suspeito foi preso momentos depois, pela Polícia Militar. No momento da abordagem, o homem, que estava com o veículo da vítima, reagiu à prisão e ameaçou os policiais. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por violência doméstica.

O homem passou por uma audiência de custódia na terça-feira (13) e foi solto para aguardar o andamento das investigações em liberdade. Na decisão, o Juiz determinou que ele cumprisse algumas medidas cautelares pelo prazo de seis meses, entre elas a proibição de manter contato, se aproximar ou divulgar algum vídeo íntimo da vítima.

G1 Ceará