Homem é preso após roubar mais de 10 quilos de castanha no Ceará

A Polícia Civil do Estado (PCCE) prendeu na manhã desta quarta-feira, 14, um homem de 30 anos suspeito de invadir um sítio e roubar mais de 10 quilos de castanha. O caso ocorreu em Cascavel, a 62,9 km de Fortaleza.





Na ocasião do crime, a vítima tentou impedir o crime e foi lesionado pelo suspeito. Com a ordem judicial contra o suspeito, os policiais civis foram ao local indicado, onde fizeram a captura do alvo.





Segundo informações policiais, o homem já possui extensa ficha criminal por crimes de roubo, furto, ameaça, receptação e violência doméstica.





Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde a ordem judicial foi cumprida. O homem encontra-se à disposição da justiça.





O POVO