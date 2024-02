Homem é preso ao tentar estuprar filha de amigos e ser filmado por ela

Nessa quarta-feira (14/2), policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) prenderam um homem de 55 anos por estupro de vulnerável. Conforme informação do Metrópoles, o agressor tentou estuprar a filha de amigos, de 7 anos. A criança utilizou o celular da avó paterna para flagrar a ação do abusador.





A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o pai da vítima procurou a unidade policial para relatar o crime cometido pelo homem, um antigo amigo da família.





Após analisarem o vídeo, os agentes dirigiram-se à residência do agressor e efetuaram a prisão em flagrante.





O homem, que é casado com uma pastora e mantinha amizade com a família da vítima por mais de 20 anos, já tinha um histórico de um estrupo anterior contra uma adolescente de 13 anos, de acordo com os investigadores.





Ele foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos da PCDF, permanecendo à disposição da Justiça. Se condenado, pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão.





