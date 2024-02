Polícia captura três suspeitos de assalto em quarto de motel com nove pessoas, no Ceará

Três indivíduos foram detidos em um quarto de motel na cidade do Crato, Região do Cariri do Ceará, sob suspeita de terem roubado o telefone celular e a motocicleta de uma mulher. Conforme informação do G1 Ceará, eles estavam na companhia de outras seis pessoas.



Conforme informações da polícia, dos capturados, dois são adultos e um é menor de idade. Segundo relatos da polícia, a vítima foi assaltada na esquina de um semáforo, sendo abordada por três assaltantes que a derrubaram da moto e levaram seus pertences. A mulher registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

A polícia localizou o veículo abandonado em um terreno próximo ao motel com base em denúncias anônimas. Além disso, receberam informações de que os suspeitos estavam hospedados no local.

Ao chegarem no quarto, encontraram nove pessoas, sendo três delas os suspeitos do assalto. Dois adultos foram detidos, recebendo voz de prisão, enquanto o terceiro, menor de idade, foi apreendido.

Os adultos foram encaminhados à delegacia para responder pelo crime de roubo, enquanto o adolescente enfrentará medidas relacionadas a ato infracional análogo ao roubo.

A Voz de Santa Quiteria