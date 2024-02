Piranha-branca afasta banhistas de açude no Ceará após mordida dilacerar pele de duas pessoas

Nesta terça-feira (13), dois banhistas sofreram ferimentos nas mãos e nos pés após serem atacados por piranhas-brancas, uma espécie de peixe da família das piranhas, no açude Trussu, em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará.



Conforme informação do G1 Ceará, uma das vítimas relatou ter sido mordida na mão ao entrar na água. Mesmo após comunicar o ataque a outro banhista, a segunda pessoa também foi mordida no pé pela piranha-branca, conhecida como pirambeba.

Ambos receberam atendimento, apresentando dilaceração da pele pela mordida do peixe, mas sem ferimentos graves.A Prefeitura de Iguatu que os banhistas têm compartilhado recentes incidentes com as pirambebas no açude.

Segundo relatos, algumas piranhas e pirambebas foram introduzidas acidentalmente no açude durante o peixamento, prática que consiste no acréscimo artificial de peixes para auxiliar na pesca do reservatório. A recomendação é evitar o banho no local.

O açude Trussu, onde ocorreram os ataques das piranhas, é monitorado pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh).

