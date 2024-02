CAMOCIM-CE: HOMEM DE 30 ANOS É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO APOSSADOS

Lamentavelmente, Camocim registrou seu segundo crime de homicídio neste ano. O sinistro aconteceu por volta das 03h30 da manhã deste domingo, 25, na Rua Uruoca, bairro Apossados II, e a vítima foi identificada como Lino Augusto de Melo, 30 anos, que residia na Travessa São Benedito, bairro Estância Castelo, próximo ao cemitério Jardim Eterno, em Camocim.





Segundo informações, por volta das 03h30 da manhã, equipes da PM foram acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo nos Apossados II. No local os pm’s localizaram uma pessoa caída no chão já morta com vários tiros de pistola no corpo. Testemunhas disseram que após a execução da vítima, os acusados ainda teriam disparado mais vezes em tome de comemoração.





Em contato com os pais da vítima, os pm’s foram informados que já é o segundo filho que é executado pelos mesmos algozes. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos que executaram Lino andavam em uma moto Honda Bros vermelha.





Conforme as informações policiais, por volta de 03h00 da manhã, uma pessoa teria dado 100 reais para a vítima comprar drogas. Ele teria do em casa, pegou a bicicleta e saiu para comprar. Momentos depois a vítima foi executada a bala. A polícia acredita que quem lhe deu o dinheiro foi como pretexto para levá-lo para outra área e matá-lo. Equipes da Pefoce e rabecão estiveram no local e conduziram o corpo da vítima ao IML. Equipes policiais já trabalham com três nomes de suspeitos e estão em diligências a procura de prendê-los.





Com informações de Camocim Polícia 24h