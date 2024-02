Lula é alvo de chacota por pedir que não votem em "imbecis mentirosos"

Soou estranho para a oposição, o discurso de ontem (23) do presidente Lula (PT), no Rio de Janeiro, ao destacar o que classificou de “momento de mentira que vive esse país”. O petista mirava adversários da direita. Mas, para opositores como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), Lula fez campanha contra si mesmo, no discurso que alertava eleitores a não elegerem “imbecis mentirosos”, nas eleições municipais de outubro deste ano.





Para o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR), ao discursar no evento que inaugurava obras de mobilidade no Rio, Lula falava sobre si mesmo e pedia para o eleitor não votar nele mesmo, quando condenava “gente que levanta de manhã, mentindo, almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, sai do banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo”.





O ex-procurador que coordenou a Operação Lava Jato provocou. “Acredite em Lula!”, disse o responsável pela prisão e condenação de Lula por corrupção, já anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





Em seu discurso, Lula afirmou que tais imbecis acham que os brasileiros também são um bando de imbecis. “Então, nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. Vai ter eleição. E a gente não pode votar num imbecil que fala mais bobagens. A gente não pode votar num imbecil que mais agride os outros”, disse Lula.

Lula fazendo campanha contra ele mesmo. Que estranho pic.twitter.com/4QjSscowuJ — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 23, 2024