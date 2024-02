Cantor é agredido por público após show começar com mais de 3 horas de atraso

O cantor baiano Igor Kannário foi agredido após um show de carnaval em Barra dos Coqueiros, em Sergipe. As imagens do momento estão circulando na internet, onde é possível ver o artista correndo do público, sendo escoltado por seguranças. O incidente aconteceu nesta terça-feira, 13.





O artista era a principal atração do “Arrastão do Barra Folia 2024”, festa oferecida pela prefeitura do município. Em nota, a gestão confirmou que o show começou com mais de 3 horas de atraso e terminou uma hora e meia antes do que foi previsto em contrato.





“O contrato definia também a duração mínima do show em 180 minutos (3 horas). Lamentavelmente, a banda encerrou o show uma hora e meia antes do previsto, o que fere o estipulado contratualmente. A Prefeitura salienta que o pagamento de 50% do valor total já havia sido efetuado à banda, conforme estabelecido em contrato. Além disso, o show, previsto para às 16 horas, foi iniciado com mais de 3 horas de atraso devido a questões do cantor”, escreveu a gestão em nota.





A prefeitura disse ainda que lamentava o ocorrido e que sua equipe jurídica já estava apurando sobre quebras contratuais que ocorreram e bloqueará o pagamento remanescente de 50% do cachê, além de cobrar por outros danos causados.





Nas redes sociais, antes do ocorrido, os cidadãos reclamaram sobre a demora e questionando onde estava o cantor. Depois que as imagens da agressão começaram a circular, na legenda, alguns internautas justificaram que a ação só aconteceu por conta do atraso e do pouco tempo de show.





Terra