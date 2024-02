Operação Carnaval 2024: Ceará teve 31 mortes violentas durante os dias de folia

Quem curtiu o carnaval no Ceará percebeu uma forte atuação das forças de segurança nas ruas e estradas. A Operação Carnaval de 2024 trouxe bons resultados para a segurança pública. De acordo com balanço da Superintendência de Pesquisa e Estratégia da Segurança Pública (Supesp-CE), divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante os dias de folia houve uma redução de 31,1% do número de vítimas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), comparado ao mesmo período do ano passado.



Os dados foram divulgados durante uma coletiva de imprensa que aconteceu nesta quarta-feira (14). E esse é o menor número de homicídios registrados no Ceará, durante o Carnaval, desde 2010.

O titular da SSPDS, Samuel Elânio, atribuiu o resultado positivo à política de trabalho integrado que as Forças de Segurança cearense têm realizado. “O trabalho resultou na maior redução na série histórica de homicídios, nesse período, desde de 2010. Uma redução bastante relevante. É o fruto do trabalho de todas as vinculadas, mostrando que o trabalho feito com seriedade dá resultados positivos”, pontuou.

A Operação Carnaval 2024 contou com o trabalho diário de 7.730 agentes da Segurança Pública, que atuaram desde a sexta-feira (9) até hoje (14), com missões de executar o policiamento ostensivo em locais estratégicos, críticos e de visibilidade nos principais eventos carnavalescos; regulamentar as medidas de coordenação, fiscalização e execução das atividades de Polícia Judiciária; atuar em operações de bombeiro militar durante o período carnavalesco, a fim de salvaguardar vidas e patrimônios; e realizar ações de patrulhamento aéreo, com a finalidade de prevenir e reprimir ações delituosas.

Ceará Agora