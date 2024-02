Cartão do Bolsa Família terá função de aproximação ainda em 2024

A Caixa Econômica Federal anunciou que até o final do primeiro semestre de 2024, todos os cartões de débito do programa Bolsa Família serão equipados com a tecnologia de pagamento por aproximação (NFC). A medida visa facilitar e agilizar as compras para os mais de 21 milhões de beneficiários do programa em todo o país.



Atualmente, os cartões do Bolsa Família não possuem a função de pagamento por aproximação. Para utilizar essa funcionalidade, os beneficiários precisam cadastrar seus cartões em carteiras digitais como Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay.

Com a nova tecnologia, os beneficiários do Bolsa Família poderão realizar pagamentos em lojas e estabelecimentos comerciais simplesmente aproximando o cartão da máquina de pagamento. A transação será concluída em segundos, sem a necessidade de digitar senha ou PIN.

Benefícios da tecnologia de pagamento por aproximação:

Praticidade: Pagamentos rápidos e sem necessidade de digitar senha ou PIN.

Segurança: A tecnologia NFC é considerada segura, pois utiliza criptografia para proteger os dados do cartão.

Agilidade: As filas nos caixas diminuem, pois as transações são concluídas em segundos.

Higiene: Evita o contato com dinheiro e com as teclas da máquina de pagamento.