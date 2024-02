Cavalo quebra porta de consultório odontológico a coices; veja vídeo

Segundo a dona da clínica, o conserto da porta deve custar cerca de R$ 3 mil e o dono do animal disse não ter condições de arcar com o prejuízo.

Um cavalo destruiu a coices as portas de vidro de uma clínica odontológica na manhã do domingo (4), em São Luís do Piauí. A cena foi gravada pelas câmeras de segurança da clínica.





As imagens mostram o momento em que o cavalo parece encarar o próprio reflexo no vidro e encosta a face na porta. Em seguida, ele se vira e atinge a porta com coices várias vezes. A lateral da porta e o vidro se quebram com a força dos golpes. Depois que o animal consegue quebrar a porta, ele não entra no consultório e vai embora.





Ao g1, a dentista Conceição Sousa contou que estava em casa descansando quando recebeu da mãe a notícia do “ataque” a sua clínica.





“Domingão e eu dormindo em casa com meu marido e minha mãe me chamou porque a vizinha tinha afastado um cavalo que estava quebrando a porta do consultório. Eu acho que ele estava com dor de dente!” brincou a dentista.





A dentista falou ainda que o dono do animal já foi informado do incidente, mas alegou não ter condições de arcar com o prejuízo.





“Há dois dias a prefeitura daqui lançou um aviso que não se poderia criar animais soltos nas vias públicas. Ele falou que ia amarrar o cavalo e depois ia vender. Mas quem vai ficar com o prejuízo, em torno de R$ 3 mil, vai ser eu”, lamentou.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





Com informações do G1

Um CAVALO invadiu a clínica Odontológica da minha cunhada... Devia estar com muita dor de dente KAKAKAKAKAKAKSKSKAKA

Mas sério, COMO ASSIM UM CAVALO INVADIU E QUEBROU A PORTA DO CONSULTÓRIO???? MDSSSS!!!!! Coisas que só tem no Brasil pic.twitter.com/YRxoFsaO1x — •❈•Amy Fiih•❈• 🦁⃝⃒⃤ 🦉 (@fiih_amy) February 5, 2024