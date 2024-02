Após ser preso ladrão diz que vai roubar de novo e chama Lula de “papai”; VEJA VÍDEO

Após a prisão de Joelson Santos, de 36 anos, um dos envolvidos na morte de um funcionário dentro de um mercado em Bayeux, na grande João Pessoa, revela-se a personalidade fria de um dos integrantes da facção criminosa, o comando vermelho.





“Quem vai roubar, vai para matar ou morrer. Graças a Deus que não morri e estou indo para a cadeia. Minha profissão é o crime”, afirmou o criminoso, que já enfrenta acusações de latrocínio, homicídios e falsidade ideológica, acrescentando que “isso é o Brasil de Papai Lula…”.





A morte do trabalhador ocorreu em outubro do ano passado, e a dupla estava foragida até que um dos suspeitos foi preso nesta segunda-feira (5).





Com informações do Blog do BG

Joelson Santos, de 36 anos, um dos envolvidos na morte de um funcionário, dentro de um mercado em Bayeux, na grande João Pessoa disse que a profissão dele é o crime, que é melhor matar do que morrer e que esse é o https://t.co/p4MEljs7gt "papai Lula". pic.twitter.com/VFIfCP5Azo — BLOGDOBGPB (@blogdobgpb) February 6, 2024