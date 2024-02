Coronel, Camilo? Wagner responde a Tasso

O Secretário de Saúde de Maracanaú e pré-candidato ao Paço Municipal pelo União Brasil, Capitão Wagner, discorda da afirmação de Tasso Jereissati sobre Camilo Santana ser um "coronel", citando o histórico de diálogo do governador. Camilo respondeu à crítica de Tasso, classificando-a como piada. Tasso criticou o sistema político cearense, apontando para o domínio de amigos e familiares.





CÁ PRA NÓS: É lamentável esta permanente dubiedade de Tasso. Hoje, ele está ao lado de quem o chamou de "coronel" e "assassino" - "Em entrevista à rádio Tupinambá AM, Ciro qualificou o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) como "assassino", por ter, segundo Ciro, determinado que os grevistas da Polícia Militar "fossem executados" durante greve ocorrida no Governo Tasso, há mais de 15 anos. "Tasso, quando era governador, houve um motim da Polícia Militar, e eu estava junto com o Tasso quando ele mandou atirar nos grevistas. O coronel disse assim: 'mas governador, pode morrer gente'. E ele disse assim: 'Que morra'". Diário do Poder, 29/07/2016.





