Foragido do Maranhão investigado por estupro é preso pela PCCE em Sobral

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) capturou um homem, de 28 anos, nesta terça-feira (27), por suspeita de crimes de estupro cometidos no estado do Maranhão. O alvo, que se encontrava foragido desde 2019, foi preso em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Com base nos trabalhos policiais, o homem é investigado, também, por praticar estes mesmos crimes no estado do Ceará.





Em setembro do ano passado, as vítimas procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, para relatar que o suspeito se apresentava como um líder religioso. Ele praticava crimes de estupro e importunação sexual, durante os atos religiosos, alegando fazer parte do ritual. Com as características do alvo e sobre a dinâmica do crime, equipes da PCCE identificaram o homem.





Nas diligências, foi identificado que o suspeito possuía um mandado em aberto pelos crime de estupro e importunação sexual, praticado por ele no ano 2019, no Maranhão. Com a localização do alvo, os policiais civis lograram êxito na prisão e cumpriram a decisão judicial em desfavor do homem. O suspeito foi encontrado em um imóvel, no bairro Alto do Cristo, em Sobral, sendo conduzido para a DDM de Sobral, onde todos os trâmites para a sua prisão foram realizados. Agora, a PCCE segue investigando os casos. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para colher outros indícios acerca dos crimes cometidos por ele no Ceará.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 9915-3463, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.