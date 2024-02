SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Na manhã do dia 27.02.2024 (terça-feira), o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) realizou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em face de 01 (um) homem investigado por envolvimento na tentativa de homicídio de uma vítima de 25 anos, fato ocorrido na rua Floriano Peixoto, centro do município de Sobral. Na data de ontem, outros três suspeitos foram presos e colocados à disposição da justiça. A vítima ainda encontra-se hospitalizada desde a data do crime.





Relembre o caso:





No dia 28.12.2023, dois indivíduos efetuaram diversos disparos de arma de fogo nas costas de um homem que subia em uma moto que estava estacionada na rua Floriano Peixoto, centro de Sobral. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento do crime e a posterior fuga dos suspeitos.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.