Trio armado invade academia e assalta alunos em Fortaleza

Três homens armados invadiram uma academia de musculação e assaltaram os alunos que se exercitavam no estabelecimento no Bairro Planalto Pici, em Fortaleza , na noite desta segunda-feira (26). Um homem foi preso.





As câmeras de segurança da academia registraram o momento em que os suspeitos chegaram e renderam um aluno que estava na recepção. Ao perceber a abordagem, outros alunos tentaram se abrigar no interior do estabelecimento. Porém, os criminosos entraram e renderam as outras vítimas.





Os homens roubaram aparelhos celulares, bolsas, relógios e outros pertences. Em seguida, eles fugiram do local.





De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos, de 29 anos, foi preso. A polícia encontrou com ele alguns dos objetos roubados. O veículo utilizado na fuga do trio também foi apreendido.





O suspeito, o automóvel e os objetos apreendidos foram levados ao 32º Distrito Policial, onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo à pessoa.





A polícia segue com as investigações para identificar e capturar os demais envolvidos no assalto.





