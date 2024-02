Mulher se queima ao fritar ovo e morre 10 dias depois

Uma mulher de 33 anos morreu, nesta segunda-feira (26), após ficar 10 dias internada na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, no interior de SP. Elisângela Oliveira de Jesus, que é de Rio Claro (SP), sofreu graves queimaduras enquanto fritava um ovo.





O acidente aconteceu no dia 16 de fevereiro. Elisângela colocou uma frigideira com óleo para esquentar no fogão e quebrou um ovo em um copo para ver se o alimento não estava estragado.





O copo tinha água, e ela não percebeu. Ao despejar o ovo com a água na frigideira com óleo, as chamas subiram. O processo ocorreu por conta de uma explosão causada pela reação da água com o óleo quente. O fogo atingiu parte do rosto dela, a camiseta e o sutiã de amamentação que ela usava.





A mulher foi levada para a Santa Casa de Rio Claro e depois transferida para o hospital de Limeira, que é especializado em queimados. Ela passaria por uma cirurgia nesta segunda, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.





G1