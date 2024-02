HOVET PROMOVE FEIRA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS RESGATADOS

O Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA), realizará, na terça-feira, dia 20, uma feira de adoção em suas instalações. Esta iniciativa visa encontrar lares amorosos para animais abandonados e resgatados, direcionada especialmente a estudantes e colaboradores da instituição.





A feira contará com animais de pequeno porte, como cães e gatos. Cada animal terá uma ficha com informações detalhadas sobre sua personalidade, necessidades e histórico médico, garantindo que os futuros tutores façam uma escolha informada e responsável.





"Fortalecendo nossos laços sociais, o Hospital Veterinário do Uninta vem trazendo sua terceira edição da feira de adoção do hovet, que visa reduzir ao máximo o número de animais em condição de rua, garantir bem-estar, proteção e dar a esses animais um lar amoroso e cheio de cuidados’’, destacou o médico veterinário e diretor técnico do Hovet, Dr. Ramuelly Cavalcante.





Conheça o HOVET





Fundado há 10 anos pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.





SERVIÇO:

Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)

R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral Telefone: (88) 9951-0382

Instagram: @hospitalveterinariouninta





Por: Kaline Silveira