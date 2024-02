Polícia Civil prende dois suspeitos da morte de policial militar no Grande Pirambu

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã deste domingo (18), dois homens suspeitos de participação na morte do policial militar Bruno Lopes Marques (27), ocorrida na última segunda-feira (12), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Dois adolescentes foram apreendidos com armas e cerca de 800 munições.





Os suspeitos, um homem de 20 anos e outro de 23, já respondem por crimes de tráfico de drogas e pertencem a um grupo criminoso de outro estado com atuação no Ceará.





Durante a operação policial, que ocorreu nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Contra um dos presos, além do cumprimento de mandado de prisão, também foi realizada a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 42 trouxinhas de cocaína, 11 de maconha, um relógio importado e uma quantia em dinheiro.





Eles foram conduzidos para a sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP, onde foram cumpridos os mandados de prisão temporária, além da atuação em flagrante do homem de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas.





Os dois adolescentes apreendidos em flagrante, ambos de 16 anos, já respondem por atos infracionais análogos ao estatuto do torcedor. Com eles foram encontrados duas armas de fogo e 800 munições calibres .40 e 9 milímetros. Os adolescentes foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram autuados por ato infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo e tráfico de drogas.





POLICIAL ASSASSINADO





O policial Bruno Lopes Marques foi baleado quando estava em um estabelecimento comercial, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na ação, outras duas pessoas foram atingidas pelos disparos, mas conseguiram sobreviver.









O militar estava na corporação desde 11 de outubro de 2017. Atualmente, ele estava lotado na 1ª Companhia do 20° Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia / 20º BPM). O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda investiga a motivação do crime.





CRIMINALIDADE





O caso de Bruno não é o único envolvendo agentes de segurança na região do Grande Pirambu. Na última terça-feira (13), um policial militar da reserva foi agredido dentro da própria casa, após invasão à residência.





Quatro homens teriam agredido o agente por suposto envolvimento do neto dele com um grupo criminoso. Os suspeitos teriam ameaçado o neto da vítima de morte.





Já no último sábado (17), cinco policiais militares foram baleados na região da Barra do Ceará. Os agentes foram encaminhados para unidades de saúde, dois deles precisaram ser submetidos a cirurgias, mas sobreviveram.





Conforme informação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas estavam de folga na hora do crime. Não há informações sobre as circunstâncias que motivaram o ataque.





Ainda de acordo com a SSPDS, os cinco agentes de segurança respondem por envolvimento com crimes e estão sendo investigados.





(Diário do Nordeste)