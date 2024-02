Idoso de 71 anos é flagrado furtando vaso sanitário

Juiz vai decidir em audiência de custódia se Inácio da Silva Cordeiro, de 71 anos, vai responder em liberdade ou não pelo crime.

Flagrado por imagens de uma câmera de segurança furtando um vaso sanitário em uma estação do BRT, ao lado de outro homem ainda não identificado, na última quinta-feira, o idoso Inácio da Silva Cordeiro, de 71 anos, deverá passar por uma audiência de custódia, neste sábado. Na ocasião, um juiz decidirá se o aposentado, que tem três filhos e cinco netos, responderá em liberdade ou não pelo crime que cometeu. Segundo a família de Inácio, o idoso tem problemas de saúde, toma remédios controlados, não sabe ler nem escrever, e tem o hábito de acumular coisas que acha nas ruas e no lixo do bairro onde vive, na Penha, na Zona Norte do Rio.





(Terra Brasil Notícias)

Foto: Seop/BRT