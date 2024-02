Centro Cirúrgico do Hospital do Coração de Sobral volta a funcionar 24 horas por dia

A chegada do Padre Raimundo Nonato Bastos a direção geral do Hospital do Coração de Sobral deu novos rumos a instituição, que, devido a uma gestão desastrosa do seu ex-gestor, Klebson Carvalho, chegou a ver muito próxima a possibilidade de fechamento, além da suspensão de diversos serviços e mudanças na rotina do hospital.

Humilde, focado, humano e compromissado com a missão, o taperuabense Raimundo Nonato aos poucos ‘tomou pé’ da situação, readequou a rota, estabeleceu novos canais de negociação com União, Estado e Prefeitura, ganhou a confiança da equipe, e devagarinho, menos do que ele queria, está fazendo o Hospital do Coração respirar novos ares.





Nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, o Hospital do Coração anunciou a volta do funcionamento do centro cirúrgico 24 horas por dia, ampliando o potencial de atendimento da rede de saúde de Sobral, responsável pelo atendimento de cerca de 1,5 milhão de pessoas.





Via Sobral em Revista