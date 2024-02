Lewandowski toma posse como ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula

Ricardo Lewandowski tomou posse na tarde desta quinta-feira (01) como ministro da Justiça e Segurança Pública do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).





“Senhor Presidente, estou profundamente honrado por ter sido indicado por vossa excelência para chefiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública”, disse o ministro em sua cerimônia de posse.





“Trata-se do primeiro Ministério criado no Brasil, ainda sob a regência do príncipe Dom Pedro de Alcântara, futuro Presidente do Brasil, antes mesmo da Proclamação da Independência”, afirmou.





Após se aposentar como magistrado da mais importante Corte do Brasil, o ex-ministro do STF ingressou no Tribunal Permanente de Revisão (TRP) do Mercosul e no Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria.





Ao receber e aceitar o convite de Lula para assumir o Ministério da Justiça, Lewandowski teve de deixar esses cargos.





Lewandowski vai entrar no lugar de Flávio Dino, que irá assumir a vaga aberta pela aposentadoria da ministra Rosa Weber no Supremo.





(Gazeta Brasil)